27 Tem 2022 - 15:38- Gündem G: 27 Tem 2022 - 15:39

Bakan Nebati Binance CEO'suyla Görüştü...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.
Bakan Nebati Binance CEO'suyla Görüştü... mask
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ANKARA (İGFA) - Binance‘ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.

Görüşmeye ilişkin paylaşımı sosyal medya hesabından yapan Bakan Nebati, “Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık” diyerek videokonferanstan görüntüler paylaştı.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1552245925854281730
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27 Tem 2022 - 15:38 - Gündem

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