Bakan Nebati Binance CEO'suyla Görüştü...

ANKARA (İGFA) - Binance‘ın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao ile görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptıklarını açıkladı.
Görüşmeye ilişkin paylaşımı sosyal medya hesabından yapan Bakan Nebati, “Binance kurucusu Sayın Changpeng Zhao ile videokonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Blokzincir ekosistemi, kripto varlıklar konularında değerlendirmeler yaptık” diyerek videokonferanstan görüntüler paylaştı.
https://twitter.com/NureddinNebati/status/1552245925854281730
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.