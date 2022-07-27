27 Tem 2022 - 15:38- Gündem

Bakan Nebati Binance CEO'suyla Görüştü...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştüğünü duyurdu.