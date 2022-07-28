Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...

Hayallere ulaşmaya çok az kaldı. Her alanda Altındağlı gençlerin yanında olan Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti veriyor. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

KÜTÜPHANELERE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti için, 09:30-17:30 saatleri arasında, mahalle kütüphanelerine başvuruda bulunmak gerekiyor. 26-27 ve 28 Temmuz tarihlerinde Karapürçek ve İstiklal kütüphanelerinde, 29-30 Temmuz tarihlerinde ise Ali Ersoy kütüphanesinde, tercih rehberliği hizmetinden faydalanılabilir. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara bu tarihler ve saat aralıklarında yardımcı olacak.

“VERECEĞİNİZ KARAR, EN DOĞRU TERCİHİNİZ OLSUN İNŞALLAH...”

Altındağ Belediyesi olarak, Altındağlı gençlerin her alanda heyecanına ortak olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Bu hizmeti geçtiğimiz yıl da vermiştik ve çok verim almıştık. Gençlerimiz puanlarına göre en doğru tercihe yerleşmişlerdi. Bu yıl da yine onların heyecanına ortak olmayı görev bildik. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik." dedi.

Başkan Balcı "Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı... Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah..." ifadelerini kullandı.