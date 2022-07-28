28 Tem 2022 - 21:37- Belediyeler

Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...

ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağ Belediyesi'nden üniversite adaylarına büyük destek... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, üniversite tercih sürecinde adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. 
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hayallere ulaşmaya çok az kaldı. Her alanda Altındağlı gençlerin yanında olan Altındağ Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarına "Tercih Rehberlik Desteği" hizmeti veriyor. Uzmanlar tarafından verilen tercih danışmanlık hizmeti, sınav maratonunda ter döken Altındağlı gençler ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 

KÜTÜPHANELERE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti için, 09:30-17:30 saatleri arasında, mahalle kütüphanelerine başvuruda bulunmak gerekiyor. 26-27 ve 28 Temmuz tarihlerinde Karapürçek ve İstiklal kütüphanelerinde, 29-30 Temmuz tarihlerinde ise Ali Ersoy kütüphanesinde, tercih rehberliği hizmetinden faydalanılabilir. Uzman rehberler, YKS tercihi yapmakta zorlanan ya da destek ihtiyacı hisseden adaylara bu tarihler ve saat aralıklarında yardımcı olacak.

“VERECEĞİNİZ KARAR, EN DOĞRU TERCİHİNİZ OLSUN İNŞALLAH...”

Altındağ Belediyesi olarak, Altındağlı gençlerin her alanda heyecanına ortak olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Öğrencilerimizin tercihlerini bilinçli ve doğru bir şekilde yapması için ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Bu hizmeti geçtiğimiz yıl da vermiştik ve çok verim almıştık. Gençlerimiz puanlarına göre en doğru tercihe yerleşmişlerdi. Bu yıl da yine onların heyecanına ortak olmayı görev bildik. Tercih yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimize yardımcı olalım, aldıkları puan karşılığında en doğru tercihleri yapmalarına destek olalım istedik." dedi.

Başkan Balcı "Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı... Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah..." ifadelerini kullandı.

# Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek..., ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları… mask
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları…
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor... mask
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor...
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları… mask
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' Listesi Yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Listede Kaçıncı Sırada? mask
'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' Listesi Yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Listede Kaçıncı Sırada?
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor... mask
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...

28 Tem 2022 - 21:37 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek... mask
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL