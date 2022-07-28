MSB'den alçak saldırıya kınama!

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğu'na yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazır olduklarını vurgulayarak, "Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz!" mesajını verdi.