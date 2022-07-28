28 Tem 2022 - 21:40- Belediyeler

Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...

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Türkiye’de bir ilçe belediyesi olarak ilk kez Sincan Belediyesi’nin başlattığı parklara kamera ve internet hizmeti hız kesmeden devam ediyor. Sincan Belediyesi ekipleri 10 park ve 7 kavşağa daha kamera sistemi eklerken, gençlik merkezleri ve Kültür Sanat Merkezi’nin de kamera ve internet alt yapısı sağlandı.
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan odaklı hizmet ilkesiyle çalışan Sincan Belediyesi 178 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. Günlük yaklaşık 4 bin 500 kişinin faydalandığı internet hizmetinin yanında vatandaşın güvenliği için parklar ve sokaklardaki kamera sistemi uygulamasının da kapsamı genişletildi.

GENÇLİK MERKEZLERİ VE MİLLET KIRAATHANELERİNDE ÜCRETSİZ İNTERNET

 

Her geçen gün Gençlik Merkezleri, Millet Kıraathaneleri, Hanım Konakları gibi Sincanlı vatandaşların sosyal hayatına yönelik faaliyet gösteren mekanların sayısını artıran Sincan Belediyesi, yeni açılan hizmet binalarına kamera ve internet hizmetini anında getirerek vatandaşın takdirini topluyor. Son olarak Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi’nin de kamera sistemi ve internet alt yapısı kurularak vatandaşın huzurlu ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesi sağlandı. 

1O YENİ PARK VE 7 KAVŞAĞA KAMERA SİSTEMİ 

Sincan Belediyesi yeni yapılan 10 parka ve Kent Meydanı Saat Kulesi’nin çevresine yeni kameralar kurdu. Buna ek olarak Plevne, Tandoğan, Selçuklu, Fevzi Çakmak, Menderes ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki kavşaklara da kamera sistemi kuruldu. Böylece Sincan genelinde toplam 1324 kamera ile vatandaşın güvenliği için hizmet veriliyor.

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28 Tem 2022 - 21:40 - Belediyeler

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