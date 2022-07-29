29 Tem 2022 - 21:54- Belediyeler

Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu...

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Kahramankazan Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde, sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere yerleştirdiği su kaplarını bir an olsun boş bırakmıyor.
Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu... mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşlara, ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu. Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da dikkatleri çekiyor.  Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere yerleştirdiği su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor.

Ekipler ayrıca can dostların yaşam alanlarına mama ve yem bırakmayı da ihmal etmiyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor. 

“Bir kap da siz bırakın” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek, "Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Onlar bize Allah’ın emaneti. Dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi. Oğuz, vatandaşlara da ev ve iş yerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.

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29 Tem 2022 - 21:54 - Belediyeler

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