29 Tem 2022 - 12:29- Gündem G: 29 Tem 2022 - 12:30

Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti

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ANKARA (İGFA) - İstihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2022 sonuna kadar yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesine karar verildiği bildirildi.

Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 19 bin 694'ü uzman tabip, 7 bin 114'ü tabip, 147'si ebe, 38'si sağlık memuru, 3'ü hemşire olacak. Ayrıca birer diş tabibi, diyetisyen, psikolog ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
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29 Tem 2022 - 12:29 - Gündem

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