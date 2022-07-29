29 Tem 2022 - 13:21- Gündem G: 29 Tem 2022 - 13:22

HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi...

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Çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması 2 yılda 218 bin kişi akıllı telefonlarını yükledi.
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi... mask
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ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıkları bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla 81 il ve ilçelerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kurulmuştu.

Ülke genelinde 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veren ekip, vatandaşların suç teşkil eden olayları bu ekiplere daha hızlı ulaştırabilmesi ve bu konuda farkındalığı arttırmak için ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını 28 Temmuz 2020'de hayata geçirmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre HAYDİ uygulamasının faaliyete geçtiği tarihten itibaren 218 bin kişi akıllı telefonlarına yüklediği ve bu kapsamda, uygulama üzerinden gelen 43 bin 484 yardım çağrısına HAYDİ ekipleri tarafından anında müdahale ettiği kaydedildi.

HAYDİ uygulaması ile Polis ve Jandarma ekipleri, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılması gereken suçların ihbarları anlık olarak alınıyor.

# HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi..., ankara, İçişleri Bakanlığı Haydi Uygulaması
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29 Tem 2022 - 13:21 - Gündem

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