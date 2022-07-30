TEKNOFEST'te Solo Türk Nefesleri Kesti...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz’de esmeye devam ediyor. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST’in son durağı Ordu oldu. Altınordu ilçesinde düzenlenen festival, açılışın ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

SOLO TÜRK'E YOĞUN İLGİ

TEKNOFEST'te ilk günün en büyük heyecanı ise Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk ekibinin gösterileri oldu. Saat 14.30’da başlayan gösterilere Onbinlerce vatandaş akın etti. Tayfun Gürsoy Parkı’nda toplanan vatandaşlar, Solo Türk`ün gösterisini heyecanla izledi. 7 km’lik Altınordu sahilini dolduranlara güzel bir gün yaşatan Solo Türk, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.

BAŞKAN GÜLER VE MİSAFİRLER GÖSTERİLERİ TAKİP ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol üyeleri ile birlikte gösterileri takip etti.

VATANDAŞLARDAN TEKNOFEST’E VE SOLO TÜRK GÖSTERİSİNE TAM NOT

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Solo Türk gösterisini izlemeye gelen vatandaşlarda duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gösterileri nefeslerini tutarak izlediklerine belirten vatandaşlar, heyecanın yanı sıra çok gururlandıklarını da dile getirerek TEKNOFES’tin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Bir birinden renkli etkinliklerin ve yarışların yer alacağı TEKNOFEST 31 Temmuz Pazar gününe kadar açık olacak ve vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edebilecek.