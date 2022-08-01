01 Ağu 2022 - 16:24- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 16:25

Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı...

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Başkentte kırsal kalkınma hamlesi başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere tohum desteği sağlayarak da yerli üretimi artırmaya devam ediyor.
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı... mask
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Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılının ilk arpa ve buğday tohum desteği için online başvuru sürecini başlattı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen yerli üreticiler, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm Türkiye’ye örnek olan kırsal kalkınma desteklerini yılın her mevsiminde sürdürüyor. Başkentte yerli üreticiye hem ekonomik yönden destek olmak hem de üretimi artırmayı amaçlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2022 yılının ilk arpa ve buğday tohumu desteği için başvuru sürecini başlattı. Destekten yararlanmak isteyen yerli üreticiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek. 

TOHUM DESTEĞİ İÇİN ONLİNE BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Kent ekonomisine de katkı sağlayan tohum desteğini her geçen gün artıran Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvuruları online ortamda 31 Ağustos 2022 tarihine kadar almaya devam edecek.

Arpa ve buğday tohumu desteği için başvuru kriterleri ise şöyle:

-Aynı haneden yalnızca 1 kişi yararlanabilir,

-İkametgâh adresi Ankara dışı olanlar yararlanamayacaktır,

-Çiftçi Belgesi 2022 yılına ait ve ONAYLI olacaktır,

-E Devlet çıktısı Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) olarak kabul edilmeyecektir,

-Buğday başvurularında Çiftçi Belgesi (ÇKS Belgesi) üzerinde yer alan ada/parsellerde ‘Buğday’ ibaresi, arpa başvurularında ise ‘Arpa’ ibaresi bulunması gerekmektedir,

-Başvuru sayısı ve temin edilecek tohum miktarına göre talep edilen dönüm miktarları gerek görüldüğü takdirde “İdare” tarafından değiştirilebilecektir,

-En az 5 dönüm en fazla 50 dönüm üzerinden destek verilecektir,

-500 dönüm ve üzeri arazi varlığına sahip olan üreticilere destek verilmeyecektir,

-Başvurular ön talep amaçlı olup, sonuçlar incelemeler yapıldıktan sonra sistemde görülecektir,

-Üreticiler buğday ve arpa tohumu desteğinden yalnızca birine başvurabilirler.

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01 Ağu 2022 - 16:24 - Gündem

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