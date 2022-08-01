Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliği kapsamında “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filminin gösterimi yapıldı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Başkan Oğuz film öncesinde etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti. Filmi izlemeye gelen vatandaşlara belediye ekiplerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Film sırasında bazı vatandaşların göz yaşlarına hâkim olamadıkları görüldü.

“Bu topraklarda kahramanlar bitmez”

Başkan Oğuz, bu güzel etkinlikte böylesine anlamlı bir filmi ilçe halkıyla buluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Oğuz, daha önce de şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde ilk kez gösterime giren film için ilçedeki öğrencileri sinemaya götürdüklerini anımsattı. Bülbül ve Gedik’in şehadetlerinin çocukların, gençlerin ve vatandaşların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladıklarını ifade eden Oğuz, Bu topraklarda kahramanların sonunun gelmeyeceğini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızla hep bir ağızdan ‘İyi ki varsın Eren’ dedik. Gözyaşları içinde izledik” dedi.