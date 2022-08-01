01 Ağu 2022 - 12:40- Belediyeler G: 01 Ağu 2022 - 14:14

Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahranmankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde gösterilen “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filmi ilçe halkının yoğun katılımına sahne oldu.
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
+13
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliği kapsamında “Kesişme İyi ki Varsın Eren” filminin gösterimi yapıldı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Başkan Oğuz film öncesinde etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti. Filmi izlemeye gelen vatandaşlara belediye ekiplerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan film izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Film sırasında bazı vatandaşların göz yaşlarına hâkim olamadıkları görüldü.    

“Bu topraklarda kahramanlar bitmez” 

Başkan Oğuz, bu güzel etkinlikte böylesine anlamlı bir filmi ilçe halkıyla buluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Oğuz, daha önce de şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde ilk kez gösterime giren film için ilçedeki öğrencileri sinemaya götürdüklerini anımsattı. Bülbül ve Gedik’in şehadetlerinin çocukların, gençlerin ve vatandaşların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladıklarını ifade eden Oğuz, Bu topraklarda kahramanların sonunun gelmeyeceğini söyledi. Oğuz, “Vatandaşlarımızla hep bir ağızdan ‘İyi ki varsın Eren’ dedik. Gözyaşları içinde izledik” dedi.

# Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi Etkinlikte Duygu Dolu Anlar..., ankara, Ankara Kahramankazan, kahramankazan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak... mask
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak...
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı... mask
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı...
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni... mask
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni...
TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları! mask
TOKİ Ucuz Taksitli Konut Başvuruları Başladı Mı 2022? TOKİ Ankara Ucuz Konut Başvuruları Ne Zaman? İşte TOKİ Ankara 2+1, 3+1 Konut Başvuruları!
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler... mask
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler...
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama... mask
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı... mask
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Başkent'te Çiçekler Açıyor... mask
Başkent'te Çiçekler Açıyor...
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak... mask
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak...
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı... mask
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı...
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni... mask
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni...
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 1 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

01 Ağu 2022 - 12:40 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Başkent'te Çiçekler Açıyor... mask
Başkent'te Çiçekler Açıyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL