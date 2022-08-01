Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...

Yapımı devam eden yüzme havuzlarının yüzde 35’i tamamlandı. Sincan Belediyesi özellikle gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olma gayretiyle hizmetlerini sürdürüyor. Gençlik Merkezileri ve Millet Kıraathaneleri gibi gençlerin hem öğrenip hem eğlenebileceği mekanlara yatırım yapan Sincan Belediyesi, 3 farklı noktada yüzme havuzlarıyla gençleri buluşturmaya hazırlanıyor.
Sadece gençlere değil 7’den 70’e her yaşta vatandaşa hizmet verecek Kapalı Yüzme Havuzları için çalışmalar hız kesmiyor. İnşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı mahallede yapılıyor. Toplamda 980 m²’lik bir alan içerisinde yer alan, 12,5-25 metre ebatlarında olan yarı olimpik yüzme havuzlarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.