01 Ağu 2022 - 16:27- Belediyeler

Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...

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Gençlere yönelik projeleri ve faaliyetleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, ilçeye 3 kapalı yüzme havuzu kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
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Yapımı devam eden yüzme havuzlarının yüzde 35’i tamamlandı. Sincan Belediyesi özellikle gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olma gayretiyle hizmetlerini sürdürüyor. Gençlik Merkezileri ve Millet Kıraathaneleri gibi gençlerin hem öğrenip hem eğlenebileceği mekanlara yatırım yapan Sincan Belediyesi, 3 farklı noktada yüzme havuzlarıyla gençleri buluşturmaya hazırlanıyor.

Sadece gençlere değil 7’den 70’e her yaşta vatandaşa hizmet verecek Kapalı Yüzme Havuzları için çalışmalar hız kesmiyor. İnşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı mahallede yapılıyor. Toplamda 980 m²’lik bir alan içerisinde yer alan, 12,5-25 metre ebatlarında olan yarı olimpik yüzme havuzlarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. 
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01 Ağu 2022 - 16:27 - Belediyeler

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