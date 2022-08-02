02 Ağu 2022 - 10:11- Belediyeler G: 02 Ağu 2022 - 10:12

Sincan Osb’de Korkutan Yangın...

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Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının palet üretilen bir iş yerinde çıktığı belirlendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sincan Osb’de Korkutan Yangın... mask
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Sincan Birinci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan palet üreten bir iş yerinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.İtfaiye ekipleri ve Sincan Belediyesinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması." açıklamasını yaptı.

Sincan Belediyesine bağlı 3 kepçe, 1 lastikli kepçe, 5 tanker ve 30 personelin de yardımı ile alevler söndürüldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.

“En büyük tesellimiz can kaybı yaşanmaması"

Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybının olmaması bilgisini veren Başkan Ercan, "İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışanlar 18.00'de iş yerini terk ettikten 3 ila 4 saat sonra yangın çıkıyor. Komşu esnaflar yangını fark ederek itfaiye ve iş yeri sahiplerine bildiriyor.

İtfaiyemiz ile birlikte belediyemizin tanker ve kepçeleri ile yangına müdahale ettik. Yangının söndürülmesi işlemi tamamlandı çok şükür. Yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ile de görüştüm onlar da üzgün olmakla birlikte, can kaybı olmamasından memnun” açıklamasını yaptı.

Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise, yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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02 Ağu 2022 - 10:11 - Belediyeler

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