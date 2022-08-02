Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli?

Doç. Dr. Özdoğru; öğrencilere seçmeli derslerle istedikleri alana yönelme fırsatı, çift anadal ve yandal eğitiminin yanı sıra Erasmus+ anlaşması olan Avrupa’daki fakültelere hibe alarak öğrenim görme ya da staj yapma imkanı sunulduğunu vurguluyor. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asil Özdoğru, tercih döneminde olan adaylara yönelik fakültenin sunduğu olanaklar hakkında bilgiler paylaştı.

2 Dilde temel ve uygulamalı eğitim sunuluyor

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana gelişmeye devam ederken öğrencilerine çeşitli olanak ve imkanlar sunduğunu belirten Doç. Dr. Asil Özdoğru, “Temel ve uygulamalı sosyal bilimler eğitiminin verildiği fakültede iki dilde öğretim yapılıyor ve sekiz farklı bölüm yer alıyor. Fakültede Felsefe, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Psikoloji (Türkçe), Psikoloji (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinde öğrencilere eğitim veriliyor. İngilizce hazırlık eğitimi, eğitim dilinin İngilizce olduğu bölümlerde zorunlu iken Türkçe programlarda isteğe bağlı olarak veriliyor. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerin dil yeterliklerine göre doğrudan ya da ilk dönemin sonunda bölüme başlama şansları da bulunuyor.” dedi.

Bilimsel araştırmalar üretebilecekler

Bölümlerin akademik kadrolarının alanında uzman ve deneyimli öğretim elemanlarından oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Asil Özdoğru, “Yurt içi ve dışındaki saygın üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlamış 50'nin üzerinde öğretim üyesi (Prof., Doç., Dr.), öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi fakültede görev yapıyor. Tüm bölümlerin müfredatlarında en az %25 oranında seçmeli dersler yoluyla öğrencilere istedikleri alan ve konulara yönelme fırsatı veriliyor.

Tüm bölümler zorunlu mezuniyet projesi çalışmasıyla öğrencilere bilimsel araştırma üretme deneyimi sunuyor. Öğrenciler ister fakültedeki diğer bölümler ile isterse diğer fakültelerdeki bölüm ve Sağlık Hizmet Meslek Yüksekokulundaki ön lisans programları ile çift anadal ve yandal eğitimi de alabiliyor.” diye konuştu.

Öğrenciler Avrupa’ya hibe alarak gitme imkanına sahip

Zorunlu ve gönüllü staj imkanlarıyla farklı sektör ve sahaları deneyimlemek isteyen öğrencilere imkan sağlandığını vurgulayan Doç. Dr. Asil Özdoğru, “Fakültenin uluslararası ortaklık ve iş birlikleriyle öğrencilere zengin bir deneyim sunuluyor. 120'den fazla kurumla Erasmus+ anlaşması olan fakültede öğrenciler ister öğrenim amacıyla isterse staj amacıyla bir yıla kadar Avrupa'ya hibe alarak gidebiliyorlar.

Fakültenin öğretim elemanlarının yer aldığı farklı ülkelerdeki iş birlikleri sayesinde uluslararası misafir öğretim elemanları, kongre ve seminerler ile araştırma ağlarından faydalanmak da mümkün. İstanbul'un merkezinde, ulaşım ağlarının kesişim noktasında Üsküdar Altunizade'deki Güney Yerleşkesinde öğrencilere ulaşımı kolay, modern, temiz ve yeşil alana sahip bir kampüs hayatı sunan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, yeni yılda yeni öğrencilerini bekliyor.” ifadelerini kullandı.