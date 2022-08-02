ANKARA (İGFA) - 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının 9 Ağustos'a kadar alınacağı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceği bildirildi.
02 Ağu 2022 - 12:58- Gündem Güncelleme: 02 Ağu 2022 - 12:59
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18 Eylül tarihinde yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr sitesinden yayımlandığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.