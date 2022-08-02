02 Ağu 2022 - 12:58- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 12:59

2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18 Eylül tarihinde yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr sitesinden yayımlandığını duyurdu.
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı... mask
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ANKARA (İGFA) - 18 Eylül'de yapılacak 2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvurularının 9 Ağustos'a kadar alınacağı duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın 18 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceği bildirildi.
# 2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı..., Kaymakamlık sınavı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün
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02 Ağu 2022 - 12:58 - Gündem

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