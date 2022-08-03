Keçiören Gönül Köşkü Sakinleri Piknik Keyfini Kızılcahamam’da Yaşadı...

Piknikte kimi yaşlılar çeşitli şarkı ve türküler eşliğinde oynayarak gün boyu eğlencenin tadına vardı. Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak Kızılcahamam’a götürülen yaşlılara çalışanlar da eşlik etti. Huzurevindeki yaşlılar için hem Ankara içinde hem de şehir dışında birçok gezi düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın keyif dolu günler geçirmeleri için sosyal ve kültürel etkinliklerimizi yapmaya devam ediyoruz.
Onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik ve doğa gezileri yapmalarına özen gösteriyoruz. Bu gezilerimizle huzurevi sakinlerimizin şehrin ortasına sıkışmadan stresten uzak neşeli anlara tanıklık etmelerini sağlıyoruz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.