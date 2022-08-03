Türkiye Denetimi Tamamlanan 27 bin ton Mısır Boğaz'dan Geçecek...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yaptığı ortak denetleme, geçen ay varılan tahıl anlaşmasının ardından yapılan ilk denetleme oldu.
Hatırlanacağı gibi mısır yüklü Razoni adlı kuru yük gemisi dün İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirlemişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, saat 10.00 itibariyle Kıyı Emniyeti İskelesi'nden denetim için hareket eden Müşterek Denetleme Timi, gemideki denetleme faaliyetini an itibariyle tamamladı.
27 bin ton mısır taşıyan geminin kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacağı bildirildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.