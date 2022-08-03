03 Ağu 2022 - 21:48- Kültür - Sanat G: 03 Ağu 2022 - 21:56

İstanbul'da ilk! Eyüpsultan'daki müze açıldı! Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi Nerede, Neler Var?

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Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun süredir metruk halde bulunan hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi.
İstanbul'da ilk! Eyüpsultan'daki müze açıldı! Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi Nerede, Neler Var? mask
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Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARETE AÇIK

Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun süredir metruk halde bulunan hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi.

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi açılışının ardından Pazartesi hariç haftanın 6 günü sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arası ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

İKİ AY BOYUNCA ÜCRETSİZ

Hamam, iki ay boyunca tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İki ay sonunda ise müze ziyaret ücretleri yetişkinler için 5 TL çocuklar, öğrenciler ve gruplar için 3 TL olacak.

EYÜPSULTAN TÜRBE HAMAM MÜZESİ NEREDE?

Eyüp Sultan Türbe Hamamı, Eyüp Sultan Camii’nin yanı başında Silahtarağa Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi’nin kesiştiği noktada, Eyüpsultan’ın en çok turistik ziyaret alan bölgesinde bulunuyor.

TARİHİ DOKUYU AYAĞA KALDIRACAK PROJE

Bütünüyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonları arasında yer alan Eyüp Sultan Camii ve çevresinde zaman içerisinde yaşanan değişimlere karşın tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı, tüm eserleri gün yüzüne çıkarmayı, bozulan tarihi yapının aslına uygun bir şekilde restore edilmesini ve geleneksel turizm yöntemlerinin dijital turizm içerisine entegre edilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Müze, İstanbul'da tarihi bir hamamda bir belediye tarafından açılmış ilk su müzesi olmasıyla da özgün ve yenilikçi olma özelliğini taşıyor.

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03 Ağu 2022 - 21:48 - Kültür - Sanat

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