İstanbul'da ilk! Eyüpsultan'daki müze açıldı! Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi Nerede, Neler Var?

Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
HAFTANIN 6 GÜNÜ ZİYARETE AÇIK
Fatih Sultan Mehmed Külliyesi içerisinde yer alan ve uzun süredir metruk halde bulunan hamam, Eyüpsultan Belediyesi tarafından restorasyonu ve işlevlendirme çalışması tamamlanarak su kültürünü anlatan bir müze haline getirildi.
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi açılışının ardından Pazartesi hariç haftanın 6 günü sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arası ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.
İKİ AY BOYUNCA ÜCRETSİZ
Hamam, iki ay boyunca tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İki ay sonunda ise müze ziyaret ücretleri yetişkinler için 5 TL çocuklar, öğrenciler ve gruplar için 3 TL olacak.
EYÜPSULTAN TÜRBE HAMAM MÜZESİ NEREDE?
Eyüp Sultan Türbe Hamamı, Eyüp Sultan Camii’nin yanı başında Silahtarağa Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi’nin kesiştiği noktada, Eyüpsultan’ın en çok turistik ziyaret alan bölgesinde bulunuyor.
TARİHİ DOKUYU AYAĞA KALDIRACAK PROJE
Bütünüyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi, İstanbul ve Türkiye'nin en önemli turistik destinasyonları arasında yer alan Eyüp Sultan Camii ve çevresinde zaman içerisinde yaşanan değişimlere karşın tarihi dokuyu ayağa kaldırmayı, tüm eserleri gün yüzüne çıkarmayı, bozulan tarihi yapının aslına uygun bir şekilde restore edilmesini ve geleneksel turizm yöntemlerinin dijital turizm içerisine entegre edilmesini sağlamayı amaçlıyor.
Müze, İstanbul'da tarihi bir hamamda bir belediye tarafından açılmış ilk su müzesi olmasıyla da özgün ve yenilikçi olma özelliğini taşıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.