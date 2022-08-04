Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi...

Son olarak Etlik Ufuktepe Gençlik Merkezi ve Ali Haydar Efendi İslami İlimler Külliyesi öğrencilerinin ziyaret ettiği Sevgi Bahçeleri’nde çocuklar can dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Sokak hayvanları için kurduğu bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile bir ilke imza atan Sincan Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Polatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sevgi Bahçeleri’ni ziyaret edenler hem can dostlarımızla vakit geçirmiş oluyor hem de çevre dostu hediyelerle farkındalık kazanıyor.

SON 2 AYDA 706 ZİYARETÇİ

Özellikle çocukların büyük ilgiyle gezdiği bakımevi ve Sevgi Bahçeleri son 2 aylık dönemde toplam 706 ziyaretçi ağırladı. Buraya gelen öğrenci, öğretmen ve veliler; ata binerek, hayvanlara dokunarak, besleme yaparak, oluşturulan serada sebzelere dokunarak çevre bilincinin de gelişmesine katkıda bulunuyor.

Yaz dönemiyle birlikte daha da hareketlenen Sevgi Bahçeleri vePolatlar Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne can dostlarımızı ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız 444 4 762 üzerinden randevu alarak hafta içi pazartesi günleri hariç 09:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edebilirler.