Çimşit Köyü'nün Doğalgaza Kavuşması İçin İlk Adım Atıldı...

Kahramankazan’da köylere doğalgaz seferberliği sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor.

27 milyondan vazgeçti

Seferberlik kapsamında daha önce Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanmaya başlamıştı. Başkan Oğuz sonrasında ise Soğulcak, Dağyaka, Kışla, Bitik, Çimşit, Emirgazi, Yazıbeyli, Günbaşı ve İçören köylerine de doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başlaması için ilgili teklifi belediye meclisine getirdi.

Bu köylere de doğalgaz gelmesi için Başkentgaz’ın, belediyeye ödemesi gereken kazı tahrip bedelinden vazgeçilmesine ilişkin karar oy birliğiyle alınmıştı. Kahramankazan Belediyesi, köylere doğalgaz gelmesi için yaklaşık 27 milyon TL’lik alacağından vazgeçti. Bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde Kışla, Dağyaka ve Bitik köylerine doğalgaz hattı döşeme çalışmaları başladı. Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Çimşit Köyü oldu. Çimşit’in de doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı.

Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı. Oğuz ve davetliler, hattın ilk füzyon kaynağını yaparak çalışmaları başlattı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

“Tüm köylerimizi doğalgazla buluşturacağız”

Başkan Oğuz, köyler için başlattıkları doğalgaz seferberliğini sürdürdüklerini belirterek, “Kahramankazanlı hemşerilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 27 milyon TL’lik kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara’da yapan ilk belediyeyiz.

Şimdi de Çimşit köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. Kahramankazan’da 41 köy (dış mahalle) bulunduğunu söyleyen Oğuz, doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

“Çok mutluyuz”

Çimşit Köyü sakinleri de, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, “Çok mutluyuz. Bu bizim için çok önemli bir olay. Köyümüze doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzde inşallah doğalgazın rahatlığını yaşayacağız” diye konuştu.