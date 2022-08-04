04 Ağu 2022 - 14:11- Gündem G: 04 Ağu 2022 - 14:12

Üç üniversiteye rektör ataması

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3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Üç üniversiteye rektör ataması mask
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3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı aynı atama karararında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un da ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

04 Ağu 2022 - 14:11 - Gündem

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