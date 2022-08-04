Üç üniversiteye rektör ataması

3 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı aynı atama karararında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un da ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.