Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler!

Alevi Dedeleri ile bir araya gelen Başkan Murat Köse ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlik mesajları verdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnsanlarımızın huzuruna kasteden bu menfur olay hepimizi üzmüştür. Hiç kimse bizim birlik ve beraberliğimize zarar veremez İnşallah. Bizler Mamak’ta bir ve beraber yaşıyoruz. Sadece bir gün değil her zaman Alevi kardeşlerimizin yanındayız. Mamak Belediyesi olarak Şah-ı Merdan Cemevi’ne her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Alevi Dedeleri ise “Bizler Alevisi ile Sünni’si ile Mamak’ta yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Zor günlerde bir ve beraber olmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.