Türkiye'den Endonezya'ya 'Sağlıklı Hibe'

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması, Resmî Gazete'de yayımlandı.
Anlaşma kapsamında Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.
Ayrıca aynı gazetede, Türkiye ile Endonezya hükümeti arasında 'Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması'na yönelik karar da yayımlandı.
Söz konusu hibe anlaşmasının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.