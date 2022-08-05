05 Ağu 2022 - 10:51- Gündem G: 05 Ağu 2022 - 10:52

Türkiye'den Endonezya'ya 'Sağlıklı Hibe'

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Ankara'da 7 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar, Resmî Gazete'de yer aldı.
Türkiye'den Endonezya'ya 'Sağlıklı Hibe' mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.

Ayrıca aynı gazetede, Türkiye ile Endonezya hükümeti arasında 'Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması'na yönelik karar da yayımlandı.

Söz konusu hibe anlaşmasının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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05 Ağu 2022 - 10:51 - Gündem

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