Altun: KPSS'de Tek Bir Vatandaşımız Dahi Mağdur Olmayacak!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarının kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacağının altını çizerek, KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacağını kaydetti.

Altun, bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacağını bildirdi.

"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak" diyen Altun, paylaşımında, "Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.