Ankara Çubuk-1 Barajı’nda Manga Rüzgârı Esecek!

“Yaz Akşamları” etkinlikleri kapsamında alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga, 7 Ağustos Pazar günü Çubuk-1 Barajı’nda sahne alarak Başkentlilerle buluşacak. Konsere katılmak isteyen vatandaşlar için Kızılay Zafer Çarşısı’ndan 15.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz otobüslerle ring seferleri düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Yaz boyunca her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapan ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda “Yaz Akşamları” etkinliklerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlara açık olarak düzenlenen ve ücretsiz olan yaz akşamları etkinlikleri kapsamında 7 Ağustos Pazar günü 18.00’de alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga sahne alacak.

RİNG SEFERLERİYLE ÇUBUK-1 BARAJI’NA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda saat 18.00’de düzenlenecek konsere katılmak isteyen vatandaşlar için ayrıca 15.00-17.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de ise vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı’ndan Kızılay Zafer Çarşısı’na 20.30-22.30 saatleri arasında ulaşım sağlanacak. Konser; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.