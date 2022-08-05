Başkan Serhat Oğuz ve Eşi Nergiz Oğuz'dan Anlamlı Ziyaretler...

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçede dünyaya gelen bebekler için anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Yeni doğan bebekler için aileleri ziyaret eden ekipler, dünyaya ‘merhaba’ diyen yavruları ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebekler için çeşitli hediyeler veriliyor. Hediyelerin içerisinde, yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan malzemeler yer alıyor.
Kahramankazan’da büyük bir aileyiz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, minik yavruları ve aileleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Oğuz çifti ziyaretler sırasında bebeklerle yakından ilgileniyor. Başkan Oğuz, 58 bin nüfuslu Kahramankazan’da yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, “Ailemize yeni katılan yavrularımıza aramıza hoş geldin ziyaretleri yapıyoruz.
Onların dünyaya gözlerini ilk açışlarında yanlarında oluyoruz. Bu bizim için büyğk bir mutluluk kaynağı oluyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için geleceğin Kahramankazan’ını oluşturmak, onlara mutlu yarınlar sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.