05 Ağu 2022 - 16:47- Belediyeler

Sincan Belediyesi “Geleneksel Okçuluk Kursu”na Yoğun İlgi...

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Sincan Belediyesi tarafından açılan geleneksel okçuluk kursu yoğun ilgi görüyor. 9-26 yaş arası çocuk ve gençlerin eğitim aldığı Sincan Okçuluk kursuna bu zamana kadar 250 kişi katılarak hem bir spor dalını öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.
Sincan Belediyesi “Geleneksel Okçuluk Kursu”na Yoğun İlgi... mask
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Sincan Belediyesi, gençleri hem spora teşvik etmek hem de geleneklerimizi unutturmamak adına ata sporlarımızdan Okçuluğu Sincan’a kazandırdı. Selçuklu Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi önüne inşa edilen 25 metre genişliğinde 40 metre uzunluğundaki okçuluk sahası ile geleceğin sporcuları yetişiyor.

Atalarımızın mirasının gelecek nesillerimize aktarıldığı okçuluk sporuyla ilgili kurslar başladığından beri Sincan Belediyesi Okçuluk kursundan 250 kişi eğitim aldı.  Saha malzemeleri ve kurallar bilgisi, temel teknik bilgiler uzman eğitmenler tarafından veriliyor, ardından ok atışı uygulamaları yapılıyor. Kursa katılan gençler büyük bir heyecanla ok atma çalışmaları yaparken hem spor yapıyor hem eğleniyor hem de tarihi geçmişi olan bir sporu yaşatıyor.

Okçuluk kursunun açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan  “Okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gelecek nesillere aktarılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla sahamızı yaptık, kursumuzu açtık. Beklediğimizin üzerinde bir başvuru var. Sincan Belediyesi olarak okçuluk sporuna desteğimiz artarak devam edecek. Elimizden gelen tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edip nice Mete Gazoz’lar yetişmesi için onların yanında olacağız.” diye konuştu.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÜCRETSİZ EĞİTİM

Ağustos 2021 tarihinde açılan Sincan Belediyesi okçuluk kursunda haftanın 3 günü 9-26 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik eğitim veriliyor. Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz verilen okçuluk kursu  Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 8'den akşam 17'ye kadar hizmet veriyor. Okçuluk sporunu öğrenmek isteyenler sincan.bel.tr adresinden başvuru yaparak kurslara katılabilir. 

 

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05 Ağu 2022 - 16:47 - Belediyeler

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