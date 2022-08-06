06 Ağu 2022 - 09:36- Gündem G: 06 Ağu 2022 - 09:37

81 İlde Huzur Operasyonu! 25 Organizatör Göz Altında...

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.
81 İlde Huzur Operasyonu! 25 Organizatör Göz Altında... mask
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 04 Ağustos 2022 tarihinde 32.428 personel ve 156 dedektör köpeği ile 7.30 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/8) uygulaması gerçekleştirildi.

Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/8) uygulamasında;

6.252 Metruk bina,

10.453 Umuma açık yer,

639 Terminal,

4.501 Diğer yerler olmak üzere toplam 21.845 yer kontrol edildi.

5’i Yabancı uyruklu olmak üzere 25 Organizatör gözaltına alındı ve 1.414 düzensiz göçmen yakalandı” denildi.

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06 Ağu 2022 - 09:36 - Gündem

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