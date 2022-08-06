06 Ağu 2022 - 16:15- Magazin

Oğuzhan'dan TurkcellVadi' de Unutulmaz Bir Konser!

Türkiye’nin en iyi söz yazarı ve bestecileri arasında yer alan çıkardığı şarkılar dinlenme rekorları kıran Oğuzhan Koç önceki akşam Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Turkcell Vadi’de gerçekleşen etkinlik serisinde herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla hafızalarda yer edecek bir konsere daha imza attı.