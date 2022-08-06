Oğuzhan'dan TurkcellVadi' de Unutulmaz Bir Konser!

Yazın İstanbul ‘da ilk büyük konserini veren Oğuzhan Koç dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten zevk aldığı şarkılardan oluşan repertuvarıyla 2 saate yakın süren performansında kimi zaman hüzünlendirdi kimi zaman duygulandırarak unutulmaz bir konseri daha tamamladı.
Oğuzhan Koç ‘u biletleri günler öncesi tükenen Turkcell Vadi’de gerçekleşen konserinde nişanlısı Demet Özdemir de yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.