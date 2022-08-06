Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Düştü!

ANKARA (İGFA) – Brent petrolü fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.
İndirimlerin ardından benzin 20,02 lira, motorinin litre fiyatı 23,33 liraya gerileyecek.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatları;
İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14
Motorin fiyatları;
İstanbul'da 23,41 TL
Ankara'da 23,50 TL
İzmir'de 23,51
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.