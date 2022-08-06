06 Ağu 2022 - 16:15- Gündem

Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Düştü!

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Brent petrolü fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.
Akaryakıta çifte indirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Düştü! mask
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ANKARA (İGFA) – Brent petrolü fiyatlarının gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim geldi. 6 Ağustos'tan itibaren benzinin fiyatı 2 lira 23 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira 15 kuruş düştü.

İndirimlerin ardından benzin 20,02 lira, motorinin litre fiyatı 23,33 liraya gerileyecek.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,41 TL
Ankara'da 23,50 TL
İzmir'de 23,51
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06 Ağu 2022 - 16:15 - Gündem

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