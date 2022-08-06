06 Ağu 2022 - 15:16- Belediyeler G: 06 Ağu 2022 - 15:17

Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'temel insan hakkı' olarak nitelendirdiği internet hizmeti Başkentte yaygınlaşıyor. EGO Genel Müdürlüğü, EGO otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti için yaklaşık bir aydır süren Wi-Fi cihazı kurulum işlemleri ve test çalışmalarını tamamladı.
Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.  ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor. 

150 GB İNTERNET HİZMETİ

Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi.  8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.
# Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet!, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel müdürlüğü
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Çalışmalar Sürüyor... mask
Mamak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Çalışmalar Sürüyor...
Mamak Belediyesi’nden Çocuklara Yaz Hediyesi... mask
Mamak Belediyesi’nden Çocuklara Yaz Hediyesi...
Sincan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kadınlar İşaret Dili Öğreniyor... mask
Sincan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kadınlar İşaret Dili Öğreniyor...
6 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Temiz Pursaklar İçin Hep Birlikte Mücadele’’ mask
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Temiz Pursaklar İçin Hep Birlikte Mücadele’’
Başkan Serhat Oğuz ve Eşi Nergiz Oğuz'dan Anlamlı Ziyaretler... mask
Başkan Serhat Oğuz ve Eşi Nergiz Oğuz'dan Anlamlı Ziyaretler...
Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi! mask
Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi!
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri... mask
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri...
5 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler! mask
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler!

06 Ağu 2022 - 15:16 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet! mask
Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet!
Mamak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Çalışmalar Sürüyor... mask
Mamak Hüseyin Gazi Türbesi ve Cem Evi’nde Çalışmalar Sürüyor...
Mamak Belediyesi’nden Çocuklara Yaz Hediyesi... mask
Mamak Belediyesi’nden Çocuklara Yaz Hediyesi...
Sincan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kadınlar İşaret Dili Öğreniyor... mask
Sincan Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kadınlar İşaret Dili Öğreniyor...
Keçiören'li Minik İşçiler Çevre ve Ağaç Sevgisiyle Sahaya İndi... mask
Keçiören'li Minik İşçiler Çevre ve Ağaç Sevgisiyle Sahaya İndi...
Sincan Belediyesi “Geleneksel Okçuluk Kursu”na Yoğun İlgi... mask
Sincan Belediyesi “Geleneksel Okçuluk Kursu”na Yoğun İlgi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL