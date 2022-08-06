Ego Otobüslerinde Ücretsiz İnternet!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘akıllı kent’ projelerini kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet hizmeti şimdi de EGO otobüslerinde hayata geçiyor.
150 GB İNTERNET HİZMETİ
Başkentlilerin en iyi şekilde yararlanabileceği güncel ve son teknoloji 4.5G yönlendiriciler, EGO otobüslerinde montajı tamamlanarak hazır hâle getirildi. 8 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla test aşaması bitecek olan hizmette yeni veri tabanına geçilmesi planlanıyor. Her bir otobüs için başlangıç olarak aylık 150 GB internet hizmeti sunan EGO Genel Müdürlüğü, kotanın yeterli gelmemesi hâlinde ise limiti artıracak. Wi-Fi ağına bağlantıda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Başkent 153 sistemine otobüsün plakasıyla birlikte başvuruda bulunabilecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.