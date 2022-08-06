TOGG'un banttan iniş tarihi belli oldu!

KOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ndeki programda önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ekonomik büyümesini istikrarlı sürdüren sayılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Turizm hedeflerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde 2022 yılı hedeflerinin bile üzerine çıkacak gibi görünüyoruz" diye konuştu. Çeşitli nedenlerden dolayı başka ülkelerden çıkmak durumunda kalan firmaların yerini Türk şirketlerinin doldurduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka ülkelerin yurt dışında bıraktığı boşluğu Türk firmaları dolduruyor" bilgisini verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarına şöyle devam etti: " Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik. Attığımız her adımda toplumun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye ekonomi modelinden taviz vermiyoruz.

-Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye, bugün dünya ülkelerine ileri teknolojiye sahip ürün satıyor. (İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.

Ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik.

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Az önce Sayın Bakanımız tüfeklerden bahsetti. Bırak tüfeği Sayın Varank, bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

Bir savaş halini düşünün. Dün Sayın Putin'le de bunları konuştuk. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetlerini artık tüm dünya kabul etti.

29 Ekim'de TOGG banttan inecek

29 Ekim 2022’de TOGG’un fabrikasının resmî açılışını ve ilk seri üretim aracın banttan indirme törenini gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk çeyreğinde de TOGG’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız.

TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da direksiyon koltuğuna oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen, ‘Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Heyecanımıza ortak olan, kıymetli destekleriyle bize güç katan Sn. Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosya medyadan yaptığı paylaşımda "Cennet vatanımızın yollarında... Yerli ve millî..." ifadelerini kullandı.