Altındağ Kuzey Ankara'ya Kreş Müjdesi...

Başkentin son yıllarda giderek gelişen ve değerlenen bölgesi Kuzey Ankara’ya yepyeni bir kreş yapılıyor. Yapımı hızla devam eden kreş inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Balcı, “Yeni kreşimizi önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni kreşimiz şimdiden mahallemize ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.
"ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN DİYE..."
"Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun hayatındaki en önemli dönemdir" diyen Başkan Balcı, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak, çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.