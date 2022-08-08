'Abdülhamid Han' Yarın Mavi Vatan'a Uğurlanacak...

Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıklar tamamlanan gemi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han' hidrokarbon arayacak.
200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor. Türkiye’nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, çalışmalar için gün sayan Abdülhamid Han gemisinin öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
https://twitter.com/fatih_donmez/status/1556332035425406976
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.