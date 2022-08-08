08 Ağu 2022 - 09:50- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 09:51

'Abdülhamid Han' Yarın Mavi Vatan'a Uğurlanacak...

ABONE OL Google News Sayfamız

'Abdülhamid Han' sondaj gemisi yarın görev yerine uğurlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, göreve başlayacak olan geminin öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
'Abdülhamid Han' Yarın Mavi Vatan'a Uğurlanacak... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak. Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıklar tamamlanan gemi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han' hidrokarbon arayacak.

200 mürettebatı bulunan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide helikopter pisti de bulunuyor. Türkiye’nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, çalışmalar için gün sayan Abdülhamid Han gemisinin öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/fatih_donmez/status/1556332035425406976
# 'Abdülhamid Han' Yarın Mavi Vatan'a Uğurlanacak..., Aldülhamid Han Sondaj Gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

08 Ağu 2022 - 09:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dikkat: Instagram için önemli uyarı! mask
Dikkat: Instagram için önemli uyarı!
Balon Balığı için Sürpriz Karar! Kuyruk alım fiyatı değişti Tam Tamına 12,5 TL Ödeniyor... mask
Balon Balığı için Sürpriz Karar! Kuyruk alım fiyatı değişti Tam Tamına 12,5 TL Ödeniyor...
Ankara Çubuk-1 Barajı’nda Manga Rüzgârı Esecek! mask
Ankara Çubuk-1 Barajı’nda Manga Rüzgârı Esecek!
Türkiye'den Endonezya'ya 'Sağlıklı Hibe' mask
Türkiye'den Endonezya'ya 'Sağlıklı Hibe'
YAŞ Kararları Açıklandı! mask
YAŞ Kararları Açıklandı!
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de... mask
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL