08 Ağu 2022 - 16:14- Belediyeler

Pursaklar’ın Cazibe Merkezi Endemik Vadi'ye Uluslararası İlgi...

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, yabancı ülkelerde eğitim gören öğrencilerin ilgisini üzerine çekiyor.
Pursaklar’ın Cazibe Merkezi Endemik Vadi'ye Uluslararası İlgi... mask
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Eu Student İn Eu Wonderland Projesi kapsamında İtalya, Bulgaristan ve Slovenya'dan eğitim gören öğrenciler, Ankara'nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Endemik Vadi’yi ziyaret etti.

Şehir ortamından uzaklaşarak, yeşille iç içe olma imkânı sunan Endemik Vadi’de öğrenciler, doğayla doğrudan bağ kurup eğitim alarak, endemik bitki ve endemik hayvanlarla vakit geçirmenin de keyfini doyasıya yaşadı. 

‘‘Endemik Vadi Dünya genelinden turistik ve eğitim gezilerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor’’

Endemik türlere ev sahipliği yapan Endemik Vadi'nin dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara’nın kültürel değerlerine sahip çıkmak amacıyla Endemik Vadi'miz, hizmete açtığımız ilk günden itibaren 7'den 70'e herkesin büyük teveccühünü ve takdirini kazandı.

Dünya genelinden turistik ve eğitim gezilerine de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eu Student İn Eu Wonderland Projesi ile İtalya, Bulgaristan ve Slovenya'dan gelen öğrenciler, Endemik Vadi'mizi ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, toprakla doya doya vakit geçirme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor’’ dedi.

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08 Ağu 2022 - 16:14 - Belediyeler

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