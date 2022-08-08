Başkan Oğuz "Türkiye Markası Olacağız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un bilgi verdiği Bakan Yardımcısı Sayan, KazanBelNet’in son derece başarılı bir proje olduğunu belirterek, projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Kahramankazan’da Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Sayan’a ziyareti sırasında bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Oğuz, Sayan’a ilçede yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Sayan, ziyareti sırasında, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini de gezdi. Başkan Oğuz, KazanBelNet’le ilgili Bakan Yardımcısı Sayan’a bir sunum yaptı.

KazanBelNet’in şu anda ilçeleri de dahil olmak üzere Ankara genelinde 4 bin aboneye ulaştığını ve 30’a yakın personele istihdam sağladığını anlatan Oğuz, şirketin değerinin şimdilik 5 milyon dolar olduğunu anlattı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile Altındağ ve Mamak belediyelerinin de aralarında olduğu bazı belediyelerin de KazanBelNet kullandığını ifade eden Oğuz, şirketin yaklaşık 9 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaştığını söyledi.

Oğuz, KazanBelNet’in Ankara’nın diğer ilçelerinde ve farklı illerde de abonelik yapma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bakan Yardımcısı Sayan da KazanBelNet’in son derece başarılı bir proje olduğunu belirterek, KazanBelNet ailesine çalışmalarında başarılar diledi. Sayan, projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

“Türkiye markası olacağız”

Başkan Oğuz da, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 4 aboneye ve 9 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz.

Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmadık. Sonrasında ise Ankara geneline açıldık. Daha sonra ise şirketimizle Türkiye genelinde bir marka haline gelmek ve müşterilerimizle buluşmak istiyoruz” diye konuştu.