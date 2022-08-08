08 Ağu 2022 - 23:31- Gündem G: 08 Ağu 2022 - 23:32

1915 Çanakkale Köprüsüne 'Avrupa' ödülü!

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1915 Çanakkale Köprüsü dünya çapında ödüller almaya devam ediyor. Dev proje son olarak; Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından köprülerde çelik kullanımını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu.
1915 Çanakkale Köprüsüne 'Avrupa' ödülü! mask
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İSTANBUL (İGFA) - T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürüyor.

2023 metrelik orta açıklığıyla ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ ve 334 metre tepe noktasıyla ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü’ unvanına sahip olan 1915Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı. Proje, Karayolu ve Demiryolu Köprüleri Kategorisi’nde Avrupa’nın en iyisi seçildi.

Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı, beş yıl ara ile iki kez başkanlık yapmış olan, ECCS Silver Medal ve Charles Massonnet Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ödül ile ilgili yaptığı açıklamada;

“1915Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor.” dedi.

ÖDÜLLER EYLÜL’DE İSTANBUL’DA

Avrupa Çelik Köprü Ödülleri, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından ECCS ile koordineli olarak düzenlenen 10. Uluslararası Çelik Köprüler Sempozyumu (SBIS 2022) ile eşgüdümlü olarak 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da InterContinental Otel’de gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

08 Ağu 2022 - 23:31 - Gündem

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