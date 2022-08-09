Çubuk Akkuzulu’da Doğal Gaz İçin İlk Kazma Vuruldu...

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Akkuzulu Mahallesi'nde, doğal gaz için altyapı çalışmasına başlandı. Yaklaşık 3 bin kişilik Akkuzulu Mahallesinde mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşıyor. Mahallede Başkentgaz tarafından başlatılan çalışma nedeniyle düzenlene törende konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yıllar önce Akkuzulu ziyaretinde mahalle sakinleriyle milletvekili arasında yaşanan bir diyaloğu hatırlatarak, AK Parti’nin 21 yıldır verdiği tüm sözleri yerine getirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mahalle halkının çalışkan ve üretken olduğunu anlatan Başkan Demirbaş, “AK Parti’miz 21 senedir, kurulduğu günden bu tarafa verdiği sözlerin hepsini yerine getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin hedefleri doğrultusunda hep beraber büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bugün de o verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Mahallemiz yaklaşık 3 bin nüfusuyla, çalışan, üreten ve kendi emeğiyle geçimini sürdürmenin gayreti içerisindedir. Doğal gazımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.Üretenlere yardımcı olmak için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Bizim için gıda gerçekten çok stratejik önemi vardır. Gıda güvenliğini milli güvenlik meselesi olarak algılıyoruz. Akkuzulu bu noktada gerçekten her zaman üretim yapan bir mahallemizdir” diye konuştu.

Akkuzulu mahallesinin girdikleri her seçimde AK Parti’nin Cumhur İttifakının arkasında kapı gibi durduğunu dile getiren Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Her zaman ‘dik dur, eğilme Akkuzulu seninle, bu millet seninle’ diyen Akkuzulu Mahallemizin çok kıymetli ağabeyleri, büyükleri, eli öpülesi anaları, gençleri, kadınları ve sevgili çocukları hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Doğal gazın mahalleye gelmesinde destek olan herkesten Allah razı olsun. Mahallemize hayırlara vesile olsun” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz yıl 900 kilometrelik doğalgaz hedeflerini bu yıl bin kilometreye çıkarttıklarını vurgulayan Başkentgaz Yatırımlar Müdürü Faruk Coşkun’da, “Başkanımızın da desteğiyle inşallah Çubuk’ta yaklaşık 70 – 75 km ye kadar doğalgaz hattı döşeyeceğiz” dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ise, hem genelde hem de yerelde hizmetler vermek için el birliğiyle var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Mahalle halkı adına doğal gazın getirilmesinde elini taşın altına koyan Başkan Demirbaş’a teşekkür ettiğini söyleyen Akkuzulu Muhtarı Halil Kökmen ise, ‘’Başkanımızın üç aydır verdiği mücadeleyi biz biliyoruz. Mahallemize cami, çeşme, köy konağımızı, köy fırını yaptılar. Başkanımızdan bu dönem aldığımız hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı. Mahalle sakinleri de tezek (hayvan gübresi) yakmaktan kurtulacaklarını dile getirerek doğal gaz çalışması için emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde kurban kesilirken, duanın ardından ekipler iş makinasıyla ilk kazmayı vurdu.