09 Ağu 2022 - 11:28- Belediyeler G: 09 Ağu 2022 - 11:29

Sincan’da Minik Kur’an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Heyecanı...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu  4-6 yaş Kuran Kursu öğrencilerinin yıl sonu programına katıldı. Başkan Murat Ercan “Çocuklara yapılan yatırımın değeri asla ölçülemez.” dedi.

Sincan’da Minik Kur’an Kursu Öğrencilerinin Yıl Sonu Heyecanı... mask
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Çocukların hem oyun oynadığı hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere değerler eğitimi aldıkları 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının eğitim dönemini tamamlamasıyla yıl sonu programı düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı programda çocuklar birbirinden güzel etkinlikler ve gösteriler sundu. 

Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda minik öğrenciler, bir dönem boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu yıl sonu etkinliğinde öğrencilerden oluşan Mehteran Takımı da büyük ilgi gördü. Hazırlanan hatıra köşesinde de aileler çocuklarıyla birlikte fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Aileleri ve minik öğrencileri yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Çocuklar bizim gururumuz, bizim her şeyimiz. Çocuklara yapılan yatırımın değeri asla ölçülemez. Evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, ilim yolunda nice başarılar diliyorum” dedi.
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09 Ağu 2022 - 11:28 - Belediyeler

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