09 Ağu 2022 - 11:32- Gündem G: 09 Ağu 2022 - 11:33

Orman Yangınlarını Önlemek Söndürmekten Daha Kolay...

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Ülkemizi derinden etkileyen 2021 yılı orman yangınlarının %87’si kasıt, ihmal, kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanan insan kaynaklı nedenlerle gerçekleşti. İnsan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı ise %99.

Orman Yangınlarını Önlemek Söndürmekten Daha Kolay... mask
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TEMA Vakfı bu gerçekten hareketle insan kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Orman Yangınları Farkındalık Projesi’ni başlattı. Proje kapsamında, #DahaYanmadan çağrısıyla vatandaşlara, yetkililere ve kurumlara düşen görev ve sorumluklar ‘DahaYanmadan.com’ web sayfasından paylaşılarak, orman yangınlarına karşı alınacak bireysel ve kurumsal önlemlerin artırılması amaçlanıyor. 

Ormanlar; iklimi düzenleme, su üretimi, sel, çığ ve taşkınları önleme, kuraklık etkilerini azaltma işlevleri ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle, iklim kriziyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında anahtar role sahip. Bu bilinçle çalışmalarını yürüten TEMA Vakfı, başlattığı yeni proje ile geçmişte yaşanan yangınlardan dersler çıkarılmasını ve kamuoyunda orman yangınlarını önlemeye yönelik bilinç oluşturulmasını hedefliyor. 

Yangınlarda insan kaynaklı tahribin etkisi büyük

2021 yılı yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınları Türkiye gündeminin temel konularından birini oluşturmuştu. Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketlerini oluşturan yangınlarda resmi verilere göre 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yandı. 9 kişi ve milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Türkiye doğası ve yangın bölgelerindeki yaşam ağır yara aldı.

Biyolojik çeşitliliğin azalmasıyla etkisi artan iklim krizi, içinde yer aldığımız ılıman kuşaktaki orman yangınlarında görülen %25 oranındaki artışın da nedeni olarak gösteriliyor. 2021 yılındaki yüksek sıcaklık ve uzun süre normalin üzerinde devam eden kuvvetli poyrazın etkisiyle yaşanan büyük orman yangınlarıyla birlikte 140 bin hektara yakın orman alanının yanmış olması bu durumu doğruluyor. Bununla birlikte, 2021 yılı yangınlarının çıkış nedeninin %87’sinin kasıt, ihmal, kaza ve sebebi bilinmeyen olarak tanımlanması ve yanan ormanların %99’unu tahrip etmesi, yangınlarda insan kaynaklı tahribin etkisinin de büyük olduğunu kanıtlıyor.  

#DahaYanmadan söndürelim 

TEMA Vakfı’nın “Daha Yanmadan” çağrısıyla başlattığı projede, televizyon, radyo ve dijital platformlarda yaygın iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında hazırlanan farkındalık filmleri ormanların bulunduğu coğrafyaya dair yazılan bir şarkı ile başlarken, yangınların meydana gelmesi ile güzel ormanlarımızın ve müziğin yerini alevlerin görüntüsü alıyor.

Filmlerin sonunda ise “Şarkılarda kalmasın, sonsuza dek yaşasın” mesajı veriliyor ve izleyenler projeyle hayata geçirilecek olan ‘DahaYanmadan.com’ web sayfasına yönlendiriliyor. ‘DahaYanmadan.com’ web sayfası üzerinden paylaşılacak bilgilendirme metinleri, görseller ve farkındalık filmleri ile orman yangınlarının önlenmesine dikkat çekiliyor. 

TEMA Vakfı, ülkemizin benzer bir felaketi tekrar yaşamaması ve yaşam için hayati önem taşıyan orman varlıklarımızın korunması amacıyla, #DahaYanmadan söndürelim diyerek, başta vatandaşlar ve yetkililer olmak üzere tüm kamuoyunu yangın öncesinde alınması gereken önlemleri hatırlattığı ‘DahaYanmadan.com’ web sayfasına davet ediyor ve herkesi sorumluluk almaya çağırıyor. Çünkü; Orman Yangınlarını Önlemek Söndürmekten Daha Kolay.

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09 Ağu 2022 - 11:32 - Gündem

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