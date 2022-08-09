Mavi Vatanın Yeni Kaşifi Abdülhamid Han Göreve Hazır!

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı. Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.
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Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.