09 Ağu 2022 - 12:21- Gündem G: 09 Ağu 2022 - 12:22

Mavi Vatanın Yeni Kaşifi Abdülhamid Han Göreve Hazır!

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Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

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09 Ağu 2022 - 12:21 - Gündem

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