Bakan Akar Yunanistan medyasına çıkıştı! "Gel seni ben Foça'ya götüreyim!"

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

13’üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, savunma ve güvenlik konularında bilgiler veren Bakan Akar, çok boyutlu ve çok değişken bir ortamda bulunulduğuna işaret eden Bakan Akar; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını belirtti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara da değinen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın, tarihten bugüne kadar yaptığı uygulamalarla, söylemlerle ve eylemlerle Türkiye'nin haklarını taciz ettiğini belirtti.

"YUNAN MEDYASI ALEYHİMİZE YALAN HABER YAPIYOR"

Türkiye'nin, diyalog ve diplomasiyle bu problemleri çözme taraftarı olduğunu ancak bu konuda Yunanistan'dan gerekli cevabı alamadıklarını aktaran Bakan Akar, Yunan medyasında Türkiye aleyhine çok sayıda yalan haber yapıldığını belirterek, "Bizim yıllar önceki tatbikattaki fotoğrafları, videoları almışlar, Yunan gazeteleri ve televizyonlarında gösteriyorlar. 'Türkler taarruza hazırlanıyor.' Böyle bir şey yok. Gel seni ben Foça'ya götüreyim. Herkes işinde gücünde. Yani böyle bir saplantı var bilinçli, bilinçsiz bunların da kırılması lazım" DEDİ.

Türkiye'nin yurt dışı faaliyetleri kapsamında Libya'da çok ciddi ve dürüst bir iş yaptıklarını belirten Bakan Akar, o günkü Libya hükümeti tarafından NATO da dâhil olmak üzere, ülkelere yardım yapmaları için mektup yazıldığını, bu konuda mektuba tek olumlu cevap veren kişinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildirdi. Bakan Akar, davet üzerine Libya'da olduklarına işaret ederek "Yaptığımız faaliyetlerle şu anda görüşmelerin yolu açıldı. Şu anda orada, beş merkezde silahlı kuvvetlerinin personelini yetiştiriyoruz ve ordunun modernizasyonuna gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"KARABAĞ İLE 30 YIL GÖRÜŞMELER YAPILDI VE SONUÇ ALINAMADI..."

Karabağ meselesinde 30 yıl görüşmeler yapıldığını ve bir sonuç alınamadığını ifade eden Bakan Akar, "En sonunda 'Yeter artık!' demek suretiyle oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimiz operasyon başlattılar ve 44 gün içinde çok şükür topraklarının güvenliğini sağladılar." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşviki ve desteğiyle son dönemde çok ciddi aşamalar kaydettiğine dikkati çeken Bakan Akar,

"Eskiden piyade tüfeği yapmada sıkıntımız vardı. Son yıllara kadar piyade tüfeğimizin menşei de yabancı bir patentle kullanılmaktaydı. Şimdi çok şükür hafif silahlarımızdan tutun, İHA'lar SİHA'lar, zırhlı araçlarımız, gemilerimiz var. Gemi yaptık, tasarladık, inşa ettik ve bunu da ihraç ediyoruz. Burada en önemli konu; kamunun, vakıfların, üniversitelerimizin, özel sektörün el birliğiyle, omuz omuza çalışmasının büyük faydası oldu" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın, terörle arasına mesafe koymadıkları takdirde NATO'ya katılmalarına "evet" demeyeceklerini de sözlerine ekledi.