KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ATO’da

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Akdeniz’e ilişkin sürdürdüğü politikaların önemine değinerek, Mavi Vatan ve hava sahası konularında yürütülen politikaların hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu kaydetti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR: “BİZLERİN GÖREVİ BU KADİM VATANI, HALKIN EKONOMİK GELİŞMESİYLE GÜÇLENDİREBİLMEK”

ATO BAŞKANI BARAN:“KKTC’YE YAPILAN HAKSIZLIĞIN ÖNÜNE TİCARETİ GELİŞTİREREK GEÇEBİLİRİZ”

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde Ada’da Türk varlığının devam ettiğine dikkat çeken Tatar, Türkiye’nin yürüttüğü politikaların Türkiye ile KKTC’nin de güçlenmesini sağlaması nedeniyle vazgeçilmez olduğunu söyledi.

ATO Duatepe Salonu’nda, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret programında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yaveri Binbaşı Hamit Soybir, KKTC Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar “Bizlerin görevi bu kadim vatanı, milli davamızın oradaki (KKTC) halkın ekonomik gelişmesiyle güçlendirebilmek ki bütün bu siyaseti en iyi şekilde sürdürebilelim. Günün sonunda ekonomi var, halklar var, insanlar var. Bizim için gelecek için sağlam bir ekonomi, daha sürdürülebilir bir yapı ve sizler gibi büyük kuruluşların dokunuşları KKTC’nin güçlenmesi için neler yapılabilir her gün değerlendirmemiz gereken hususlardır.” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası’nın KKTC ile ticari ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek üzere yoğun çalışma ve diyalog yürüttüğü bilgisini verdi. Baran, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen yıl Ekim ayında ATO Meclis Toplantısı’na katıldığını hatırlatarak, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine zemin hazırladığını kaydetti.

Ankara Ticaret Odası olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile temas halinde olduklarını kaydeden Baran, “Pandemi öncesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaretimiz vardı. Şimdi 1.4 milyar dolara yaklaşan bir ticaretimiz var. KKTC’nin ticaretini, ihracatını geliştirmesi ve ekonomisinin güçlü olması hepimizin ortak arzusu. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle her zaman iş birliği içinde çalışmaya hazırız. KKTC’ye yapılan haksızlığın önüne ancak ticareti geliştirerek geçebiliriz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uzun yıllardır büyük bir mücadelenin içinde olduğunu ifade eden Baran, “Bütün arzumuz eşit bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun. Adada eşit temsil edilsin. Bizim varlığımız tescil edilsin. Oradaki haksız izolasyonların etkisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti en aza indirmekle ilgili büyük bir gayretin içinde.” diye konuştu.

Ziyaret programında, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, Meclis Divan Kâtibi Fatih Sertaç Bulut, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, Nihat Uysallı ve Nuh Acar da bulundu.

em.