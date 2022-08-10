10 Ağu 2022 - 16:20- Belediyeler

Sincanlılara Başkan Murat Ercan’dan Aşure İkramı...

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Sincan Belediyesi, Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşa paylaşmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin sembolü olan aşure dağıttı. Aşure kazanlarının kurulduğu Lale Meydanı’nda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşa elleriyle aşure ikram etti.
Sincanlılara Başkan Murat Ercan’dan Aşure İkramı... mask
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Muharrem Ayı’nın manevi atmosferinde aşure kazanları Sincan’da kuruldu. Lale Meydanı’ndaki Aşure Günü etkinliğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan vatandaşa aşure ikram ederek Muharrem Ayı’nın anlam ve önemine vurgu yaptı. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun’un da yer aldığı aşure ikramında vatandaşa 12 bin kişilik aşure dağıtıldı.

BAŞKAN ERCAN’DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Sincanlı'ya ulaşırken, Başkan Murat Ercan, Muharrem Ayı’nın hayırlar getirmesini diledi. Vatandaşın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan “Artık Muharrem Ayı’nın başlangıcında yaptığımız Aşure Günü geleneksel hale geldi.

Birliğin, beraberliğin ve bereketin sembolü olan bu özel günlerde vatandaşımızla bir araya gelmek mutluluk verici. Burada hem vatandaşımızla sohbet ediyor hem de onlara aşure ikram ediyoruz. Huzurlu bir Muharrem Ayı diliyorum ülkemize ve Sincanımıza” dedi.
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10 Ağu 2022 - 16:20 - Belediyeler

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