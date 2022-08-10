Sincanlılara Başkan Murat Ercan’dan Aşure İkramı...

Muharrem Ayı’nın manevi atmosferinde aşure kazanları Sincan’da kuruldu. Lale Meydanı’ndaki Aşure Günü etkinliğine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan vatandaşa aşure ikram ederek Muharrem Ayı’nın anlam ve önemine vurgu yaptı. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun’un da yer aldığı aşure ikramında vatandaşa 12 bin kişilik aşure dağıtıldı.
BAŞKAN ERCAN’DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU
Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Sincanlı'ya ulaşırken, Başkan Murat Ercan, Muharrem Ayı’nın hayırlar getirmesini diledi. Vatandaşın yoğun ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan “Artık Muharrem Ayı’nın başlangıcında yaptığımız Aşure Günü geleneksel hale geldi.
Birliğin, beraberliğin ve bereketin sembolü olan bu özel günlerde vatandaşımızla bir araya gelmek mutluluk verici. Burada hem vatandaşımızla sohbet ediyor hem de onlara aşure ikram ediyoruz. Huzurlu bir Muharrem Ayı diliyorum ülkemize ve Sincanımıza” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.