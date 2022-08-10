Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Pursaklar’da...

Belediye binası girişinde karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçerek Başkan Ertuğrul Çetin’le bire bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından sahaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den Endemik Vadi başta olmak üzere ilçede hayata geçirilen ve yapımına devam eden projeler ve yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ilçemiz ve yaptığımız projeler hakkında bilgi verdik’’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Pursaklar’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ilçemiz ve yaptığımız projeler hakkında bilgi verdik.

Devam eden projelerimizi inceleyen, projeler hakkında bizlere samimi düşüncelerini aktaran Bakanımıza, Pursaklar halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah hayata geçireceğimiz birbirinden önemli projelerimizle ilçemizi daha refah bir yer haline dönüştürmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Fikir alışverişi ve gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkan Ertuğrul Çetin ve Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Endemik Vadi’de AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Çay Bizden Sohbet Sizden” programına katıldı.