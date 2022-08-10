10 Ağu 2022 - 12:03- Gündem G: 10 Ağu 2022 - 12:04

Haziran Ayı İşsizlik Rakamlarını Açıklandı...

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Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran'da bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.
Haziran Ayı İşsizlik Rakamlarını Açıklandı... mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken kadınlarda ,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,8 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Haziran 2022

Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30 milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü Haziran ayında bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak 34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 oldu.

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10 Ağu 2022 - 12:03 - Gündem

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