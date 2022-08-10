Kahramankazan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi Açıldı...

Çocukların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın buluşma noktası olan mahalle kültür evinde sanatın birçok dalından teknoloji ve zeka geliştirici aktivitelere kadar çok sayıda alanda kurslar düzenleniyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılması planlanan mahalle kültür evleri projesinin ilki olan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi’ndeki kültür evinde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Buluşma noktası oldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymenbaşlarından olan Kahramankazanlı Güvençli İbrahim Çavuş’un ismini taşıyan mahalle kültür evi, mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline geldi. Mahallelilik kültürünü pekiştirecek olan mahalle Kültü evinde çocuklar ve gençler ve her yaştan vatandaşlar için sanatın birçok dalından teknoloji ve zeka geliştirici aktivitelere kadar çok sayıda alanda kurslar düzenleniyor.

Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları ve bilim insanları yetişiyor. Gençler ve çocuklar kurslarda hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor. Gençler ve çocuklar yaptıkları çalışmalar ve sergiledikleri performanslarla görenleri adeta büyülüyor. Gençlik merkezi ve mahalle kültür evlerinde bu eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları ve kurslar da düzenleniyor.

Çocuklarla türkü söyledi

Başkan Oğuz ve beraberindekiler açılış kurdelesini kestikten sonra mahalle kültür evini gezerek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Atölyeleri ve sınıfları tek tek gezen Başkan Oğuz, burada bağlama kursuna katılan kursiyerlerin çalıp söylediği türkülere eşlik etti.

4 bin çocuğumuz faydalanıyor

Mahalle kültür evleri projesinin ilki olan Güvençli İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evi’nin resmi açılışını yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Oğuz, kültür evlerinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Mahalle sakinlerinin buluşma noktası olan kültür evinin aynı zamanda gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlayan çok sayıda kurs ve aktiviteye de ev sahipliği yaptığını ifade eden Oğuz, “Yalnızca Güvençi İbrahim Çavuş Mahalle Kültür Evimizden yaklaşık 700 çocuğumuz faydalanıyor.

Yavrularımız buralarda açılan kurslara katılıyor. Ayrıca diğer mahalle kültür evlerimiz ve gençlik merkezlerimizden de toplamda 4 bine yakın yavrumuz istifade ediyor” dedi. Gençlik merkezi ve kültür evlerine gençlerin ve çocukların yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Oğuz, “Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına özel bir önem veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, çocuklarımız burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama ve gitar çalıyorlar.

Birçok alanda düzenlenen kurslara katılıyorlar. Uzman eğitmenlerimiz kendileriyle birebir ilgileniyor. Gençlerimizin sanat ve kişisel gelişim alanındaki bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Merkezimizde geleceğin sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesine katkı vermek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu. Oğuz önümüzdeki günlerde de Kayı Mahallesi’ndeki Alpaslan Türkeş Mahalle Kültür Evi ile yapımında sona gelinen Satı Kadın Mahalle Kültür Evi’nin de açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.