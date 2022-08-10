Yunanistan'ın İnsanlık Suçuna Yine Suçüstü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi Sisam Adası doğusunda, 9 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmasının sağlandığı kaydedilirken, olay anına ilişkin görüntüleri de paylaştı.