10 Ağu 2022 - 16:32- Gündem G: 10 Ağu 2022 - 16:33

Türkiye-Tayvan Arasında Önemli İş Birliği...

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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Dronepark’ta konuşlu İHA üreticisi Fly BVLOS Technology, İHA teknolojisi alanında dünya pazarında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Fly BVLOS Technology, Taiwan – Türkiye UAV Technology Center’ın ortağı oldu .
Türkiye-Tayvan Arasında Önemli İş Birliği... mask
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İHA teknolojisi alanında önemli faaliyetlerin yürütüldüğü Dronepark’a ev sahipliği yapan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile yine Dronepark’ta konuşlu ve İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology, Tayvan’a açılıyor.

Tayvan’ın Chiayi şehrinde gerçekleşen Taiwan-Türkiye UAV Technology Forum’a katılan Gebze Teknik Üniversitesi ve Fly BVLOS Technology, burada Tayvan Formosa Üniversitesi ile ’İHA teknolojisi alanında akademik ve teknik değişim ve iş birliğini teşvik etmek ve güçlendirmek’ amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Fly BVLOS Technology, merkezi Tayvan’da bulunan ve İHA teknolojisi alanında çalışan UAV Technology Center’ın ortağı oldu.

Ortaklıkla beraber dünyada teknoloji geliştirmede önde gelen firmalar ile Ar-Ge faaliyetlerini beraber yürütmek üzere iş birliği anlaşmaları imzalayan Fly BVLOS Technology, yakında Uluslararası UAV Technology Center’da bir Ar-Ge ofisi açacak. Burada özellikle motor, çip, batarya gibi ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek. İmza törenine Fly BVLOS adına Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, Gebze Teknik Üniversitesi adına rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, eski rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Tayvan Formosa Üniversitesi adına ise rektör Shinn-Liang Chang katıldı.

Dünyada benzeri olmayan GTÜ Dronepark’ta, İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları ile Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren FLY BVLOS Technology ise dünya standartlarında verdiği nitelikli İHA pilot eğitimleri ve ürettiği İHA’lar ile Türkiye ekonomisine katkı sunuyor. GTÜ ve Fly BVLOS, Tayvan’a İHA üretimindeki tecrübelerini aktarırken önemli bir teknoloji üreticisi olan Tayvan Formasa Üniversitesi’nin ve ortağı olunan UAV Technology Center’ın da bu alandaki çalışmalarından faydalanacak.

Fly BVLOS kurucusu Kamil Demirkapu, özellikle herkesin çok iyi bildiği gibi dünyadaki en iyi İnsansız Hava Araçlarından bazıları Türk mühendislerinin elinden çıktığını belirterek, "Gebze Teknik Üniversitesi, geleceğin lojistik ve havacılık sektörleriyle beraber tüm ticaret hayatını değiştirecek İHA teknolojilerinin ülkemizde ilk defa uluslararası kapsamda ele alındığı eğitim ve teknoloji programları bulunan Dronepark’a ev sahipliği yapıyor. Dronepark’ta faaliyet gösteren Fly BVLOS Technology şirketimiz de kurulalı henüz sadece 1 yıl olmasına rağmen İHA üretimi ve İHA pilotluğu eğitimi alanındaki önemli başarılarıyla bizleri gururlandırıyor" dedi.

# Türkiye-Tayvan Arasında Önemli İş Birliği, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), İHA üreticisi Fly BVLOS Technology
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10 Ağu 2022 - 16:32 - Gündem

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