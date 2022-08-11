11 Ağu 2022 - 10:15- Gündem G: 11 Ağu 2022 - 10:16

Tahıl Sevkiyatı Hava Engeline Takıldı!

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı için yola çıkması planlanan bir geminin seyre başlayamadığını duyurdu.
Tahıl Sevkiyatı Hava Engeline Takıldı! mask
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir geminin kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı için bugün Çernomorsk Limanı'ndan ayrılması planlanan bir gemi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle seyre başlayamamıştır. Dün denetimleri yapılan iki gemi ise Ukrayna'ya seyir halindedir. Ukrayna limanlarındaki gemilerin de yükleme faaliyetleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
# Tahıl Sevkiyatı Hava Engeline Takıldı!, Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna Tahıl Sevkiyatı
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11 Ağu 2022 - 10:15 - Gündem

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