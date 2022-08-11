11 Ağu 2022 - 21:14- Belediyeler

Sincanlı Kadınlar El Emeğini Kazanca Dönüştürüyor...

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Sincan Belediyesinin ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak tanıyan “Hanımlar El Emeği Pazarı” büyük ilgi görüyor.
Sincanlı Kadınlar El Emeğini Kazanca Dönüştürüyor... mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, pazarda ürünlerini satışa çıkaran Sincanlı hanımları ziyaret ederek hem tezgâhları gezdi hem de kadınlarla sohbet etti. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarının ürettiği el işleri haftanın üç günü Sincan Hanımlar El Emeği Pazarlarında görücüye çıkıyor. Sincanlı kadınlar, evde yaptıkları yemeklerden, işledikleri aksesuarlara kadar pek çok ürünü burada satışa sunuyor.

ÇADIR VE TEZGAHLAR SİNCAN BELEDİYESİNDEN

Sincan Belediyesi Köylü Pazarları ile birlikte kurulan Hanımlar El Emeği Pazarlarından hem üretici hem de tüketici çok memnun. Kadınları sosyal, kültürel ve ekonomik alanda her zaman destekleyen Sincan Belediyesi, bu pazarlar sayesinde Sincanlı hanımların emeğini kazanca dönüştürmesi için büyük bir imkân sağlarken çadır ve tezgâh kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret almıyor.

BAŞKAN ERCAN PAZARI ZİYARET EDEREK ALIŞVERİŞ YAPTI 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Yunus Emre Mahallesi Hanımlar El Emeği Pazarını ziyaret ederek hem üreten kadınlarla sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Her fırsatta ev hanımlarının da çalışma hayatına katılmasının altını çizen Başkan Ercan, “Sincanlı ev hanımlarının el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlamaları için onlara pazar yeri tahsis ettik.

Emek veren tüm hanım kardeşlerime bol kazançlar diliyorum.” diye konuştu. Bir yandan çay eşliğinde hanımların yaptığı gözlemelerden yerken bir yandan da hanımlarla hasbihal eden Başkan Ercan, el emeği ürünlerden almayı da ihmal etmedi.

HANIMLAR EL EMEĞİ PAZARLARI NEREDE KURULUYOR?

Sincan Köylü Pazarları ile birlikte kurulan Hanımlar El Emeği Pazarları haftada 3 gün kuruluyor. Kurulduğu pazar yerleri ve günleri ise şöyle: 

Salı günü- Mevlâna Mahallesi Pazar yeri

Çarşamba günü- Yunus Emre Mahallesi Ahmet Yesevi Cami karşısı

Cuma günü- Osmanlı Mahallesi Pazar yeri 

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11 Ağu 2022 - 21:14 - Belediyeler

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